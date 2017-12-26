Патриарх Кирилл подчеркнул важность личного вклада Митрополита Онуфрия в осуществление обмена пленными

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подчеркнул вклад Украинской Православной Церкви в лице Блаженнейшего митрополита Онуфрия в осуществление возможности обмена пленными, который произойдет 27 декабря по формуле «306 на 74».

Об этом сообщает пресс-служба Патриарха РПЦ.

«Процесс согласования всех деталей, касающихся обмена пленными был очень непростым, и наша Церковь принимала в нем участие - в той мере, в которой это было необходимо. Особенно хотел бы подчеркнуть вклад Украинской Православной Церкви в лице Блаженнейшего митрополита Онуфрия. Хотел бы выразить благодарность всем участникам за понимание важности того, чтобы в канун Нового года и Рождества Христова произошел обмен пленными», - сказал Патриах Кирилл 25 декабря на встрече в Даниловом монастыре.

«Я хотел бы особенно подчеркнуть необходимость скорейшего мирного разрешения проблем, связанных с боевыми действиями на востоке Украины. Глубоко убежден, что конфликт, который уносит жизни многих и многих людей, никому не нужен, но для того чтобы его остановить, нужны усилия с обеих сторон. Надеюсь, начатый процесс продолжится и станет залогом установления прочного справедливого мира. Да поможет нам всем Бог в решении этой жизненно важной задачи», - заключил Патриарх Кирилл.