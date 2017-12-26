Более 98% граждан Молдовы - православные, по результатам соцопросов лидирует доверие Церкви - Президент Игорь Додон

Более 98% граждан Республики Молдова - православные христиане, и по всем опросам Церкви в Молдове доверяют больше, чем кому бы то ни было.

Об этом сказал Президент Республики Молдова Игорь Додон на встрече с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Даниловом монастыре в Москве, сообщает пресс-служба Предстоятеля РПЦ.

«Более 98% граждан Республики Молдова - это православные, и по всем опросам Церкви в Молдове доверяют больше, чем кому бы то ни было. Православные люди верят, что с надеждой и с любовью к Богу можно пройти через все трудности», - отметил Игорь Додон.

В свою очередь Патриарх Кирилл отметил, что "Молдова претерпевает не самые простые времена в своем историческом развитии".

«Что же может сделать в этой ситуации Церковь? Церковь призывает к тому, чтобы все политические процессы осуществлялись мирно, чтобы не допускалось никакое насилие, чтобы люди не страдали», - сказал глава РПЦ.