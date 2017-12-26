В Киево-Печерской лавре на международной научной конференции обсудят историю гонений на Православную Церковь в ХХ веке

По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия в столетнюю годовщину со дня убиения священномученика Владимира 7-8 февраля 2018 года состоится конференция «Киевский митрополит сщмч. Владимир (Богоявленский) и начало гонений на Православную Церковь в ХХ веке». Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, со ссылкой на lavra.ua.

В стенах святой обители, где митрополит провел свои последние дни перед расстрелом, ученые разных стран мира будут обсуждать начало масштабных гонений против Церкви, которые развернул в ХХ веке тоталитарный атеистический режим.

Цели конференции: изучение наследия и мученического подвига сщмч. Владимира (Богоявленского; + 07.02.1918), митрополита Киевского и Галицкого, поиск, изучение, обобщение и систематизация свидетельств и источников по истории гонений на Православную Церковь и репрессий против православного духовенства в советское время, реабилитация и увековечение памяти жертв репрессий, осмысление исповеднического пути Православной Церкви в годы богоборческих гонений, возрождение наследия и почитание памяти святых новомучеников и исповедников Православной Церкви ХХ века.

В рамках конференции состоится открытие фотовыставки, посвященной истории Киево-Печерской Лавры в советское время и гонениям на Православную Церковь в СССР.

В дни работы конференции, 7 февраля, в день убийства сщмч. Владимира (Богоявленского; + 07.02.1918), митрополита Киевского и Галицкого, с мученической кончины которого 100 лет назад началась эпоха небывалых гонений на Православную Церковь, в Киево-Печерской Лавре состоится праздничная Божественная литургия, крестный ход и заупокойное богослужение о всех невинноубиенных в годы большевистского террора.

Организаторы: Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра, Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник, Международный институт афонского наследия.

Предполагаемые секции (темы) конференции:

Сщмч. Владимир (Богоявленский; + 07.02.1918), митрополит Киевский и Галицкий: жизненный путь, служение и мученическая смерть.

Значение мученичества и исповедничества в истории Церкви: научно-богословское осмысление.

Святые новомученики и исповедники ХХ века: подвиг, наследие, память.

Политика советской власти относительно религии и Церкви в СССР.

История Киево-Печерской Лавры в советское время: от закрытия до восстановления.

Репрессии против православных иерархов, духовенства и верующих с 20-х по 80-е годы ХХ века.

Исповедническое служение духовенства Православной Церкви в годы коммунистических гонений.

Духовное образование в годы атеистической цензуры и гонений на Церковь.

Современные христианские мученики Ближнего Востока: смысл и значение их подвига.

Рабочие языки конференции: украинский, русский.

Место и время проведения: 7 – 8 февраля 2018 года, Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра, г. Киев, ул. Лаврская, 15, корп. № 45 (конференц-зал Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры).

Время доклада: до 20 минут.

В работе конференции предусматривается очное и заочное участие.

По результатам работы планируется издание научного сборника материалов конференции.

Организаторы обеспечивают бесплатным проживанием и питанием на время проведения конференции.

Для участия в конференции необходимо прислать до 12 января 2018 г. на e-mail оргкомитета vladimir.priest.martyr.kpl@gmail.com заявку, в которой необходимо указать тему доклада и сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, духовный сан (если есть), место работы, должность, адрес проживания, домашний или мобильный телефон, электронный адрес и т.д.).

Контакты оргкомитета:

Тел.: +38 (044) 255-11-05, факс: +38 (044) 255-11-76

E-mail: vladimir.priest.martyr.kpl@gmail.com

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