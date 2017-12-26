Старейший клирик Ровеньковской епархии отмечен орденом УПЦ

Старейший клирик Ровеньковской епархии удостоен высокой церковной награды от Предстоятеля Украинской Православной Церкви. Девяностолетний Протодиакон Димитрий Новиков награжден орденом УПЦ святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова II степени, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт Ровеньковской епархии.

25 декабря 2017 года архиепископ Ровеньковский и Свердловский Пантелеимон посетил старейшего клирика Ровеньковской епархии протодиакона Димитрия Новикова.

Этот год является знаменательным для отца Димитрия, поскольку 22 марта ему исполнилось 90 лет.

Архиерей в сослужении отца-юбиляра и протодиакона кафедрального собора в честь Рождества Пресвятой Богородицы г. Ровеньки Артемия Храброва, совершили молебен, на котором возносились сугубые молитвы о чествуемом священнослужителе, его родных и близких.

После завершения молебного пения правящий архиерей вручил отцу Димитрию высокую церковную награду от Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия – орден УПЦ святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова II степени. Далее чествуемому отцу протодиакону было провозглашено многолетие.

Во время последующей беседы с отцом-юбиляром архиепископ Пантелеимон поблагодарил его за десятилетия самоотверженного служения Церкви Христовой в диаконском сане, а также мудрость, опыт и терпение в несении возложенного на него послушания.

В свою очередь отец Димитрий выразил благодарность Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию и архиепископу Пантелеимону за внимание к его трудам, отмеченным Предстоятелем высокой наградой.

Протодиакон Димирий Васильевич Новиков родился 22 марта 1927 года в с. Македоновка Луганской (тогда Ворошиловградской) области. В священный сан диакона отец Димитрий был рукоположен 7 апреля 1979 года Высокопреосвященнейшим Сергием, архиепископом Херсонским и Одесским, управляющим Ворошиловоградско-Донецкой епархией.

Таким образом, в сане диакона отец Димитрий служит более 46 лет. До рукоположения на протяжении 20 лет он нес послушание псаломщика на различных приходах Луганщины. За время своего служения отец Димитрий был клириком Свято-Покровского храма г. Антрацит, Свято-Петро-Павловского кафедрального собора г. Луганска и, начиная с 1990 года, – Свято-Николаевского собора г. Ровеньки.