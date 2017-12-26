Монахи Киево-Печерской лавры побывали в киевском детском учреждении с подарками "от Святого Николая"

Братия социального отдела Киево-Печерской лавры побывала с подарками "от Святителя Николая" в киевской школе-детсаду «Изюминка». Об этом сообщается на сайте лавры.

Для братии социального отдела дни, предшествовавшие празднику Святителя Николая и сам праздник всегда наполнены радостными встречами с детьми, вручением подарков, поздравлениями своих подопечных.

Воспитанники детского учреждения принимали у себя заместителя начальника отдела социального служения Киево-Печерской Лавры иеромонаха Глеба, иеродиакона Филарета, а также просто волонтеров-добровольцев, желающих навестить детвору с гостинцами.

Несколько сотен воспитанников школы-детсада получили наборы сладостей и елочные игрушки. Дети с интересом выслушали рассказ о Святителе Николае, искренне радовались подаркам, декламировали стихи, исполняли песни и долго не отпускали дорогих гостей.

По словам иеромонаха Глеба, общение с детьми — это всегда неподдельная радость, ведь они искренни и непосредственны, верят в чудо и чисты в своих помыслах. Иеромонах Глеб, поздравляя с праздником малышей, пожелал им «…всегда оставаться такими же добрыми и отзывчивыми, слушать старших и помнить, что Бог любит и всегда заботится о них».

Также с подарками «от Святого Николая» другие детские учреждения посетил начальник отдела социального служения Киево-Печерской Лавры иеромонах Лукиан.

Подарки от братии лавры получили также семьи, обращавшиеся за помощью в социальный отдел: бабушки, воспитывающие внуков-сирот, многодетные или одинокие мамы, семьи вынужденных переселенцев.

Братия социального отдела Киево-Печерской лавры благодарит всех, кто участвовал в акции, жертвуя подарки и сладости для их последующей передачи детям, напоминая о том, что продолжается прием подарков к Рождеству Христову для детей-сирот. Также для подопечных отдела можно жертвовать сезонную одежду и обувь, продукты длительного хранения, канцтовары, бытовую химию.

Благотворительную помощь ожидают по адресу: Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра, корпус № 65, кабинет № 215 (номер вызова по домофону: 13). Справки по номеру телефона: 044-255-11-19, 063-229-76-98.