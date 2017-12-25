Митрополит Онуфрий возглавил ежегодное епархиальное собрание духовенства Киевской епархии УПЦ

В трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских Свято-Успенской Киево-Печерской лавры 25 декабря состоялось ежегодное епархиальное собрание духовенства Киевской епархии. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Заседание возглавил Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

В работе собрания также приняли участие управляющий делами УПЦ митрополит Антоний, викарные архиереи Киевской епархии, благочинные по городу Киеву и Киевской области, наместники и настоятельницы монастырей, а также клирики Киевской епархии.

Перед заседанием Его Блаженство вместе со всеми присутствующими вознес заупокойную молитву по усопшим в 2017 году клириками Киевской епархии.

Работу собрания Предстоятель начал докладом о жизнедеятельности Киевской Митрополии за уходящий год.

Также в ходе заседания все присутствующие имели возможность получить ответы от Его Блаженства на актуальные вопросы церковной жизни.

В завершение Блаженнейший Митрополит Онуфрий наградил представителей клира, которые отмечают собственные юбилеи, орденами Украинской Православной Церкви и обратился ко всем со словами наставления и поздравлений с рождественскими праздниками.

Напомним, на прошлой неделе, 21 декабря, под председательством Предстоятеля состоялось последнее в этом году заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви.