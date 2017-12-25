10 Поместных Православных Церквей сегодня отмечают Рождество Христово
14:25, 25 декабря 2017Православие
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Часть Поместных Православных Церквей отмечает Рождество Христово / foma.ru
В понедельник, 25 декабря, часть Поместных Православных Церквей, а также инославные Церкви отмечают Рождество Христово. Об этом сообщает "Фома".
Из Поместных Православных Церквей 25 декабря Рождество отмечают: Константинопольская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская (Греческая), Александрийская, Антиохийская, Албанская Церкви, а также Православная Церковь Чешских земель и Словакии и Православная Церковь в Америке.
Кроме того, 25 декабря Рождество Христово отмечают католики и протестанты.
7 января Рождество Христово отпразднуют Иерусалимская, Русская, Грузинская и Сербская Православные Церкви, которые отмечают этот праздник по юлианскому календарю.
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