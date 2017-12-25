10 Поместных Православных Церквей сегодня отмечают Рождество Христово

В понедельник, 25 декабря, часть Поместных Православных Церквей, а также инославные Церкви отмечают Рождество Христово. Об этом сообщает "Фома".

Из Поместных Православных Церквей 25 декабря Рождество отмечают: Кон­стан­ти­нополь­ская, Румын­ская, Бол­гар­ская, Кипр­ская, Эллад­ская (Гре­че­ская), Алек­сан­дри­йская, Антио­хий­ская, Албан­ская Церкви, а также Пра­во­слав­ная Цер­ковь Чеш­ских зе­мель и Сло­ва­кии и Пра­во­слав­ная Цер­ковь в Аме­ри­ке.

Кроме того, 25 декабря Рождество Христово отмечают католики и протестанты.

7 января Рождество Христово отпразднуют Иерусалимская, Русская, Грузинская и Сербская Православные Церкви, которые отмечают этот праздник по юлианскому календарю.