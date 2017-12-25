В Сирии около 120 храмов поможет восстановить РПЦ

Русская Православная Церковь окажет содействие восстановлению святынь разных религий и жилищной инфраструктуры Сирии.

Об заявил глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион, сообщает "РИА Новости".

"Русской Православной Церковью совместно с католической организацией "Помощь Церкви в беде" подготовлен каталог разрушенных христианских храмов Сирии. Этот каталог включает около 120 наименований. Причем разрушения очень разные: некоторые храмы практически полностью разрушены, некоторые существенно повреждены, некоторые осквернены, и все это требует очень большой работы по восстановлению. Но и, конечно, святыни других религиозных конфессий тоже пострадали, поэтому предстоит огромная комплексная работа, направленная на то, чтобы жизнь в Сирии вернулась в нормальное русло. Это касается и восстановления жилищной инфраструктуры, и восстановления тех святынь, которые были разрушены", - сказал митрополит Иларион.