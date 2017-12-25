Патриарх Кирилл надеется на продолжение диалога по обмену пленными: в списки вошли не все пленные. Киев и Донбасс согласовали условия по обмену пленными.

Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе миротворческой встречи с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР) Александром Захарченко, сообщает ТАСС. Обмен пройдет 27 декабря.

Патриарх Кирилл подчеркнул, что в списки не вошли все, кто находится в плену, и выразил надежду на продолжение диалога.

"Я надеюсь, что обмен пленными, который произойдет, положит начало этому процессу, потому что в списки не вошли все те, кто еще некоторое время будет находиться в плену. И я выражаю горячую надежду, что этот первый этап продолжится дальнейшими усилиями по освобождению всех находящихся в заключении", - отметил предстоятель РПЦ.

Патриарх Кирилл подчеркнул "необходимость скорейшего мирного решения проблемы".

Предстоятель РПЦ особо подчеркнул роль Блаженнейшего Митрополита Онуфрия в достижении консенсуса и выразил благодарность всем, кто принимал участие в согласовании обмена.

Обмен пленными между сторонами конфликта в Донбассе по формуле "всех на всех" - один из ключевых пунктов комплекса мер по выполнению минских соглашений, подписанного 12 февраля 2015 года в столице Белоруссии. В середине ноября Виктор Медведчук обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой содействовать в проведении обмена.

По словам Медведчука, Украина готова до новогодних праздников освободить 306 человек и рассчитывает на освобождение Донецком и Луганском 74 человек.