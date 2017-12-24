Митрополит Онуфрий рассказал, что мешает человеку войти в Царство Небесное (видео)

На пути к Богу много препятствий, но нельзя останавливаться. Это главное.

Об этом сказал в своей воскресной проповеди Блаженнейший Митрополит Онуфрий, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В притче Спасителя о званных на вечерю в Царствие Небесное (Мф. 22:1–14), которая читалась за богослужением, показано, как люди предпочитают свои земные временные радости вечным, отметил Архипастырь.

«Царство Небесное Господь открыл для людей через свое воскресение, через свою победу над грехом и призывает всех людей в это Царство, — сказал он. — Что требуется от нас? От нас требуется только одно — захотеть. Или иными словами послушаться гласа Божия и пойти в это Царство. Но к сожалению, только кажется, что это просто сделать».

По словам Предстоятеля, на пути, ведущем человека ко спасению, он встречает множество препятствий и чтобы их преодолеть, нужны усилия.

«Так, Господь, готовя нас к Великому ужину, призывает в воскресный и праздничный день прийти в храм помолиться. Одни идут, а у других появляется желание сделать какое-то свое дело: машину отремонтировать, сходить на рыбалку, пойти к друзьям повеселиться, просто отдохнуть, или просто поддаться лени. Или же, по совету святых отцов, человек должен каждый день молиться: утром, вечером, перед началом работы, после окончания работы, — продолжил Его Блаженство. — Но и тут у нас появляется множество дел: утром вскочили — некогда. Думаешь, потом в следующий день помолюсь, сегодня не буду, потому, что очень спешу— меня ждут люди или какие-то дела, просто сам себе человек выдумывает извинения. Господь призывает нас, чтобы мы пошли к бедному, больному человеку, посетили его. Но у нас тоже нет времени. У нас на все есть время, а на это его не хватает. Когда мы в земной жизни отказываемся от этих призывов Божиих, то становимся неспособными войти в Царство Небесное».

И у людей, пытающихся следовать призыву Божию, возникают помехи. «Становится человек на молитву, сразу же тысячу всяких мыслей, желаний: «ты должен позвонить туда, ты должен вот это сделать, иное сказать». Как только перестал молиться, уже не надо никому звонить, никому не надо ничего говорить, ничего не надо делать. Все забыл. Поэтому человек должен себя всегда понуждать».

Блажененйший владыка напомнил, что по слову Господа, Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его (Мф 11: 12).

«Когда Бог призывает, я должен все оставить и пойти к Нему — хотя бы на маленькое время — на 15-20 минут встать на молитву, на час-два часа, три часа — пойти в храм. И тот человек, который себя понуждает, все бросает ради Господа, восхищает Царство Небесное».

Митрополит Онуфрий рассказал историю, которая произошла на Святой горе Афон с одним паломников.

«Вершина горы Афон, на которой установлен Святой Крест, высотой 2033 метра над уровнем моря имеет очень крутой и тяжелый подъем. Обычно паломники выходят в путь утром, когда еще темно, и вечером, когда уже темнеет, доходят до вершины, которая называется «Панагия». Надо идти целый световой день по тяжелой дороге, крутых подъемах, с человека сходит тысяча потов. Одна группа поднималась на эту гору уже поздней осенью, когда там наверху было очень холодно, все мокрые вошли в ущелье, где дул кинжальный ветер. И тут один мужчина из группы сказал, что не может идти дальше, его силы закончились. Его предупредили, если он сядет отдыхать, то из этой горы уже не сойдет живым. Надо идти. И он пошел. Три раза вдохнул, сделал шаг, остановился, три раза вдохнул, еще шаг и так прошел весь путь и ничего ему не повредило. Он дошел до цели. Так и наша земная жизнь — нельзя останавливаться в своем шествии к Богу. Надо себя заставлять, даже, когда кажется, что уже ничего не могу сделать. Нужно заставлять себя вставать и идти. Маленькими шажками, но идти к Богу».