Патриарх Кирилл напомнил российским политикам о том, что "человек не животное"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал современных российских политиков не забывать о том, что "человек - это не животное". Об этом сообщают "РИА Новости".

"Удивительным образом сегодня, чтобы понравиться людям, политики говорят постоянно только об экономическом факторе как самом-самом главном. Ну, конечно, власть и существует для того, чтобы решать экономические, в том числе, проблемы", - сказал Предстоятель РПЦ.

При этом он подчеркнул: "важно понимать, что у человека должны быть высочайшие запросы запросы - духа и разума".

По словам Предстоятеля РПЦ, если общество формируется таким образом, что эти запросы игнорируются, то "тогда ничего доброго не получится".

"Даже в том случае, если мы станем очень богатыми, очень экономически успешными и если планка нашего потребления будет постоянно подниматься", - заключил Патриарх Кирилл.