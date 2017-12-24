В РПЦ прокомментировали установку памятника Патриарху Кириллу в Москве

Памятник патриарху Кириллу, который установят в Москве среди скульптур других предстоятелей Русской Православной Церкви, не призван выделить его личность и находится в общем историческом контексте.

Об этом заявил патриарший пресс-секретарь, священник Александр Волков, сообщает "РИА Новости".

Ранее стало известно, что до конца 2019 года у храма Христа Спасителя появятся скульптуры всех 16 предстоятелей РПЦ, включая нынешнего патриарха. Создатель монументов - скульптор Салават Щербаков.

"Речи о какой-либо персонификации ныне здравствующего патриарха не идет, а речь о том, что его образ находится в общем контексте, в общем звучании всех предстоятелей Русской церкви, начиная с ее первого предстоятеля. Поэтому тут нет никаких проблем. Наоборот, очень правильно, что создатели этой композиции выбрали именно такое смысловое решение, не музеефицируя образ предстоятеля Русской церкви, а подчеркивая его историческую преемственность", - сказал Волков.

Он отметил, что все образы "находятся в едином смысловом контексте", поэтому в таком случае нет разницы, чья скульптура представлена - живого или умершего человека.

"Если мы говорим, например, о памятнике всем выдающимся космонавтам, то почему бы не установить монументы всем им: начиная от Гагарина и заканчивая ныне здравствующей Терешковой. Такого рода вещи подчеркивают смысловую связь времен и отмечают важную историческую преемственность, что положительно, на мой взгляд, с точки зрения цельного восприятия образа того или иного служения", - подчеркнул пресс-секретарь Патриарха Кирилла.