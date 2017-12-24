Церковь издала книгу "Алкоголик в семье: чем могут помочь близкие?"

Книга «Алкоголик в семье: чем могут помочь близкие?» адресована родственникам и друзьям тех, кто страдает от алкогольной зависимости.

Как сообщает сайт "Диакония", специалисты по реабилитации алкоголезависимых - священник и психолог-консультант - объясняют, какие ошибки в отношениях с зависимым человеком делают родственники и друзья, как нужно изменить поведение, чтобы перестать быть созависимым, а затем и побудить больного алкоголизмом к выздоровлению.

"Созависимость является болезнью наряду с алкоголизмом - она разрушительна для всех членов семьи, в том числе, детей. Семья, родственники и друзья имеют гораздо больше влияния на пьющих людей, чем любые профессора, академики, психологию правильное поведение, отношение к болезни и к зависимому человеку со временем может изменить жизнь всей семьи", - утверждают авторы книги.

В книге рассказывается о формах помощи страдающим алкоголизмом — о церковных обществах трезвости, терапии по методу Шичко, групповой 12-шаговой программе избавления от зависимости, об индивидуальных занятиях с психологом.