Состоялось наречение архимандрита Сильвестра (Стойчева) в епископа Белогородского УПЦ

В Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Свято-Успенской Киево-Печерской лавры Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий 23 декабря возглавил чин наречения архимандрита Сильвестра (Стойчева) во епископа Белгородского, викария Киевской Митрополии. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Чин наречения состоялся после всенощного бдения, которое возглавил Предстоятель Украинской Православной Церкви.

По традиции архимандрит Сильвестр обратился к архипастырям со Словом при наречении.

21 декабря 2017 года решением Священного Синода УПЦ (Журнал №41) архимандрит Сильвестр (Стойчев) избран епископом Белогородским, викарием Киевской Митрополии, а также назначен на должность ректора Киевской духовной академии и семинарии.