Человек не может получить Царство Небесное, если не прилагает усилий - Блаженнейший Онуфрий

Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий 24 декабря, в Воскресенье святых праотцев, возглавил Божественную литургию в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Об этом сообщает Информационный отдел УПЦ.

За богослужением была совершена хиротония ректора Киевской духовной академии и семинарии архимандрита Сильвестра (Стойчева) во епископа Белгородского, викария Киевской Митрополии.

За богослужением была вознесена сугубая молитва за мир в Украине.

После чтения Святого Евангелия Предстоятель обратился к пастве со словом проповеди. Блаженнейший владыка объяснил смысл притчи Христа о званом ужине, которая читалась сегодня за Божественной литургией, а также призвал верующих находить время на добрые дела и посещение храма и подчеркнул, что человек не может получить Царство Небесное, если не прилагает усилий для этого.