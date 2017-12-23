В Москве открыли музей истории гонений на Православную Церковь во советское время

В Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете открыт Музей памяти новомучеников и исповедников Российских.

Как сообщает пресс-служба университета, экспозиция насчитывает около 100 предметов и включает личные вещи, связанные с деятельностью духовенства того времени, иконы, литургические предметы, относящиеся к периоду гонений, а также архивные и фотодокументы, отражающие как богоборческую политику власти, так и реакцию на нее Церкви.

Выставка была открыта в день столетия создания ВЧК, которая и осуществила небывалый по масштабам геноцид православного народа.

На ней представлены фотографии святителей Православной Церкви, которые пострадали за веру. Большая часть из них была расстреляна советской властью.

В центре организовано небольшое выставочное пространство, где находится икона Патриарха Тихона. Рядом на стендах экспозиции размещены фотографии церковных деятелей Поместного Собора 1917-1918 гг. и первых десятилетий советской власти.

"Митрополит Киевский и Галицкий Владимир построил это здание и был почетным председателем Поместного Собора. 25 января 1918 года вооруженные люди ворвались в покои митрополита Владимира в Киево-Печерской лавре и после издевательств над ним вывели его за стены Лавры и расстреляли. Мученическая кончина святителя Владимира явилась началом длительного периода гонений на Русскую Православную Церковь", - отметил ректор ПСТГУ протоиерей Владимир Воробьев.

15 августа 1917 года в Москве начал работу Поместный Собор Православной Церкви. Члены Собора пришли к решению о необходимости избрания Патриарха. Сохранилась фотография участников Поместного Собора, сделанная на одном из таких заседаний, проходивших, в том числе, и в главном здании Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Большинство членов Поместного Собора, более 500 человек, подверглись гонениям, многие были убиты, 50 членов этого Собора причислены Церковью к лику святых.

После покушения на Ленина 30 августа 1918 года в стране был объявлен красный террор. С особой яростью большевики уничтожали представителей Церкви: их ссылали в тюрьмы, расстреливали, вешали, топили в прорубях и ямах с нечистотами, душили епитрахилями, распинали на царских вратах храмов. Преступления оставались безнаказанными. Сохранилась редкая фотография тех лет: убиенные монахи Мгабрского монастыря вместе со своим игуменом.

В составе экспозиции есть предметы, которые использовались для богослужения в тюрьмах. В их числе - молитвослов в миниатюрной обложке; антиминс, на котором служили в лагере Божественную литургию; дарохранительница; потир самодельный свинцовый; потир деревянный; звездица, сделанная из консервной банки; тарель; брачные венцы, изготовленные из обыкновенной проволоки, и другие. Уникальным представляется женская безрукавка, где под подкладкой вшита ткань, сплошь исписанная чернильным карандашом словами молитв.