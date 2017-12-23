Предстоятель УПЦ сообщил представителям ислама о религиозной жизни Украины и отношениях с мусульманами

В религиозной сфере ненависть и вражда способны оставить неизгладимые следы на многие десятилетия.

Об этом сказал Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий в своем приветствии к участникам конференции «Роль 2017 года Исламской солидарности в развитии межкультурного и межрелигиозного диалога», которая состоялась 21 декабря в Баку.

"Религиозная сфера касается глубинных пластов человеческого бытия. Здесь человек призван к общению с Богом и к воспитанию благоговения перед Всевышним. Но вместе с тем это сфера, в которой ненависть и вражда способны оставить неизгладимые следы на многие десятилетия", - отметил Предстоятель УПЦ.

При этом он подчеркнул, что верующие УПЦ "столкнулись с ситуацией нетерпимости и вражды".

"В настоящее время верные нашей Церкви во многих уголках нашей страны напрямую столкнулись с ситуацией нетерпимости и вражды. В связи с военным конфликтом в восточной Украине мы увидели, насколько опасными могут быть воздействия средств массовой информации на сознание широких групп граждан. Мы стали свидетелями того, как вследствие информационной пропаганды возводятся стены недоверия, ненависти и вражды", - отметил Митрополит Онуфрий.

При этом Блаженнейший Онуфрий заверил, что УПЦ стремится к поддержанию мира со всеми конфессиями и религиозными организациями Украины.

"Прежде всего, это осуществляется через сотрудничество в рамках Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций. Здесь налажены конструктивные и добрые отношения, направленные на решение общих проблем всех конфессий и религиозных общин в их отношениях с украинским государством и обществом. Через этот Совет, а также и в прямом общении, мы знакомимся с традициями друг друга, учимся видеть глубинные религиозные основы человеческого бытия. Благодаря этому мы имеем традиционно добрососедские отношения с мусульманами Украины и надеемся, что так будет и в будущем", - сказал в своем обращении Предстоятель УПЦ.

"Уверен, что нашей общей задачей является утверждение мира как в Украине, так и во многих других странах совместного проживания православных христиан и мусульман. В ряде стран мы можем видеть противодействие секулярного мира и агрессивных религиозных группировок. Убежден, что это ложный путь. Наши общины, которые могли мирно, как добрые соседи, сосуществовать в течение столетий, призваны и сегодня свидетельствовать о мирном духе подлинно религиозного человека", - заключил Блаженнейший Митрополит Онуфрий.