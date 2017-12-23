Детский хор "Ангелочек" выиграл гран-при праздничного фестиваля в КГГА

Ко Дню святого Николая в Киевской городской государственной администрации при поддержке Министерства культуры Украины, Союза композиторов Украины и Департамента культуры КГГА состоялся 86-й конкурс-фестиваль для детей и молодежи «Звездные мосты».

В праздничном мероприятии приняла участие вокально-хоровая студия при Свято-Троицком храме Деснянского благочиния столицы «Ангелочек». Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт Киевской Митрополии.

Дети под руководством Натальи Косинской, исполнили песню Леси Горовой «Святой Николай», чем поразили жюри конкурса, всех присутствующих и получили главную награду — Гран-при, а также сертификат на путешествие в живописные уголки Болгарии.

В этом году фестиваль собрал около 90 участников со всей Украины.

Вокально-хоровая студия при Свято-Троицком храме «Ангелочек» представляет собой группу более 50 детей Деснянского района под духовным наставничеством благочинного Деснянского благочиния протоиерея Димитрия Григорака и руководством профессиональных певцов: Косинской Натальи и Коваленко Ольги.