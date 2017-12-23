Делегация УПЦ приняла участие в конференции по межрелигиозному диалогу в Баку

Делегация Украинской Православной Церкви в составе митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки и заместителя Председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерея Николая Данилевича приняла участие в межрелигиозной конференции в Баку (Азербайджан) под названием «Роль Исламской солидарности 2017 года в развитии межкультурного и межрелигиозного диалога».

В международном форуме, организованном Управлением Мусульман Кавказа, приняли участие около 150 делегатов из 40 стран, сообщает отдел ОВЦС УПЦ.

На открытии конференции выступил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. Были зачитаны поздравительные письма от религиозных лидеров различных конфессий. В частности, митрополит Гальский Эммануил зачитал слово Святейшего Патриарха Константинопольского Варфоломея; митрополит Новгородский и Старорусский Лев – слово Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, митрополит Ахалцихський, Тао-Кларджетський и Лазський Феодор – приветственное слово от Патриарха Грузинского Илии.

Перед участниками форума также выступил митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, который зачитал слово Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.

В слове Предстоятеля УПЦ, в частности, говорится, что «религиозная сфера затрагивает глубинные пласты человеческого бытия. Здесь человек призван к общению с Богом и к воспитанию благоговения перед Всевышним. Однако, вместе с тем, это и сфера, в которой ненависть и вражда способны оставить неизгладимые следы на много десятилетий». Именно поэтому, по убеждению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, «нашим общим заданием является утверждение мира как в Украине, так и во многих других странах совместного проживания православных христиан и мусульман. Наши общины, ... призваны и сегодня свидетельствовать о мирном духе истинно религиозного человека».

Во время пребывания в Баку митрополит Лука дал интервью местным СМИ.