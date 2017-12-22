Священники УПЦ во время миссии в зону АТО крестили 13 воспитанников интерната

Священнослужители Украинской Православной Церкви Киевской и Александрийской епархии 20-21 декабря совершили совместную миссию в зону АТО, во время которой поздравили детей Донбасса с праздниками. В одном из интернатов, где находятся дети с легочными заболеваниями, военные священники совершили Таинство Крещения над 13-ю воспитанниками, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Александрийской епархии.

Председатель военного отдела Александрийской епархии протоиерей Александр Шнякин вместе с руководителем сектора пастырской опеки воинов-интернационалистов и участников боевых действий протоиереем Вячеславом Яковенко 21 декабря посетили города Кременное и Счастье (Луганская область), где расположены интернаты для детей с ограниченными возможностями и легочными заболеваниями.

Свою гуманитарную миссию духовенство начало с молитвы перед чудотворным образом Божией Матери «Песчанская» в г. Изюм. Всем детям подарили сладости и одежду, которая была им необходима.

В интернате для детей с легочными заболеваниями г. Счастье протоиерей Вячеслав Яковенко и протоиерей Александр Шнякин рассказали о основополагающих истинах Православия. После чего, по просьбе воспитанников, покрестили их. 13-ти новым членам Церкви Христовой священники вручили нательные кресты и объяснили их значение для христианина.