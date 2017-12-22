Возле храма Христа Спасителя появится аллея патриархов

До конца 2019 года у храма Христа Спасителя в Москве установят памятники предстоятелям Русской Православной Церкви — от Иова до Кирилла. Это следует из распоряжения столичного мэра, сообщает "Известия".

По плану, все 16 монументов будут бронзовыми, высотой около 4 м. Авторы проекта рассчитывают, что все скульптуры установят раньше срока — в 2018 году. Три из них уже официально открыли.

Распоряжение мэра подписано 6 декабря. В нем сказано, что все затраты на себя возьмет ОАО «Московский комбинат строительных материалов» (МКСМ). В документе указано, что МКСМ также благоустроит прилегающую территорию. После установки памятников их содержание обеспечит префектура Центрального городского округа.

Объем финансирования составит 50 млн рублей. Возведение памятников финансировал не только МКСМ, но и представители РПЦ за рубежом (за счет личных средств).

Уже установленные памятники — бронзовые фигуры высотой около 2 м. Стоят они на постаментах, на которых расположены доски с текстом житий патриархов. Аналогично будут выглядеть и остальные скульптуры. Среди них, по проекту, монумент и действующему предстоятелю РПЦ Кириллу.

"Патриархи — это фигуры вне времени. Каждый из них занял свое историческое место. И действующий патриарх — это фигура, уже написанная на скрижалях истории. История не измеряется длиною жизни человека", — сказал председатель Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации РПЦ протоиерей Леонид Калинин.

Создатель памятников — профессор, академик Российской академии художеств Салават Щербаков. Он рассказал, что модели всех оставшихся 13 памятников уже изготовлены из глины. Но как будет выглядеть монумент патриарху Кириллу, скульптор пока держит в секрете.

"Мы понимаем масштаб и серьезность работы. Консультируемся с церковными историками о деталях жизни патриархов. У каждого из них своя эпоха и историческая роль. Они не могут выглядеть, как братья-близнецы", — пояснил скульптор.