В Брюсселе состоялась встреча представителей Поместных Православных Церквей

В Брюсселе 21 декабря прошло заседание Комитета Представителей Православных Церквей при Европейском Союзе (CROCEU), на котором были подведены итоги уходящего года и принят план работы на будущий год. Об этом сообщает orthodoxru.eu

В заседании участвовали: митрополит Бельгийский Афинагор, экзарх Нидерландов и Люксембурга (Константинопольский Патриархат); митрополит Ахайский Афанасий (Элладская Православная Церковь); епископ Неапольский Порфирий (Кипрская Православная Церковь); архимандрит Емилиан (Богианну) (Константинопольский Патриархат); протоиерей Сорин Шелару (Румынский Патриархат) и секретарь Комитета - иеромонах Нектарий Иоанну (Кипрская Православная Церковь).

Русскую Православную Церковь на заседании представлял исполняющий обязанности Представителя Московского Патриархата при европейских международных организациях игумен Филипп (Рябых). Работа Комитета проходила в брюссельском Представительстве Константинопольского Патриархата при Европейском Союзе.

На заседании обсуждались различные вопросы деятельности Представителей Поместных Православных Церквей в сфере их диалога с органами Европейского Союза и другими европейскими институтами.

Важной темой встречи стало обсуждение дальнейших путей общеправославного свидетельства на европейском уровне, поиск оптимальных форм его проявления и его признания со стороны внешних институтов и организаций.

Также на заседании утверждались планы работы Комитета CROCEU на 2018 год.