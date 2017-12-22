Патриарх Кирилл предостерег от опасности "впасть в те же искушения, что и сто лет назад"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предостерег от опасности "впасть в те же искушения, что и соотечественники сто лет назад".

Об этом он сказал в Храме Христа Спасителя на итоговом епархиальном собрании, сообщает patriarchia.ru.

Предстоятель Русской Православной Церкви напомнил о революции 1917 года и начале гонений на Церковь.

«С первых лет гонений тысячи людей, еще недавно считавшихся членами Церкви, стали писать доносы на священников, разрушать храмы и срывать ризы с чудотворных образов. Почему это произошло? Потому, что к началу ХХ века вера у многих, в том числе образованных людей нередко ограничивалась внешними проявлениями. Подлинное знание Евангелия, собственный духовный опыт, опыт молитвы отсутствовали», - констатировал Предстоятель РПЦ.

«Мы можем впасть в те же искушения, что и наши соотечественники сто лет назад, и заменить подлинную жизнь со Христом внешними проявлениями благочестия. Не дай Бог нам обмануться этой подменой! Важно не только участвовать в богослужениях и Таинствах, читать молитвы и Писание, но делать все это осмысленно, понимая, что именно мы совершаем и ради чего», - отметил Патриарх Кирилл.

«Священникам надлежит не только передавать другим людям знания о церковном Предании, но также свидетельствовать о Христе всей своей жизнью, с тем, чтобы другие люди стремились следовать за ними на этом поприще. Соответствующим образом должно выстраиваться и обучение будущих священнослужителей», - заявил глава РПЦ.