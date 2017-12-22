Аннозачатиевский храм лавры отмечает сегодня престольный праздник

В день престольного праздника в Аннозачатиевском храме монастыря состоялась Божественная Литургия, которую возглавил Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Павел.

Как сообщает сайт лавры, после чтения Евангелия митрополит Павел обратился к пастве и многочисленным паломникам со словом проповеди, рассказав историю празднуемого события, а именно более подробно о святых богоотцах Иоакиме и Анне.

Зачатию богоотцами в преклонном возрасте Преблагословенной Девы Марии предшествовали их непрестанные молитвы ко Господу, Который избавил их от «поношения безчадства».

«Господь приходит в ту семью, где сердца сокрушенные и смиренные, — напомнил владыка Павел, — в которых нет страстей и ошибок молодости, где все второстепенное уходит на задний план, и остаются сердца, очищенные слезами и ожидающие Великого Гостя — Бога. Ведь Сам Господь сказал: «Сыне, даждь Ми твое сердце» (Притч. 23:26). Когда же приходит Дух Святой и вселяется в сердце, то в человеке произрастают плоды Божественной благодати: покаяние, терпение, молитва со слезами. Именно такой была праведная чета Иакима и Анны, и именно поэтому они заслужили стать родителями Пресвятой Богородицы».

По окончании Литургии были пропеты тропарь и кондак, а также величание перед иконой святых праведных Иоакима и Анны, после чего митрополит Павел поблагодарил сослужащих владык, священников и всех собравшихся сегодня в храме за молитвы, причастников поздравил с принятием Животворящих Таин Христовых, именинниц, носящих имя святой праведной Анны, с днем небесного покровителя и призвал на всех Божие благословение.