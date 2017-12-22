В РПЦ рассказали, на что тратят церковный бюджет

В ходе Епархиального собрания Москвы, состоявшегося 21 декабря в храме Христа Спасителя, Патриарх Кирилл ответил, в частности, на вопрос о финансовых аспектах церковной деятельности. Об этом сообщает "Фома".

«Я хотел бы выразить искреннюю благодарность приходам города Москвы и ставропигиальным монастырям, отчисления которых в общецерковный бюджет составляют важную составляющую приходных статей», - Сказал Патриарх.

«Значительная часть расходов идет на поддержку духовного образования. Мы поддерживаем не только Московскую и Петербургскую духовные школы, но и ряд семинарий, которые испытывают трудности с финансированием. Кроме того, мы обязаны сохранять достигнутый уровень управления Церковью. Синодальные учреждения, наши церковные "министерства", доказали на деле свою эффективность. Там работают специалисты очень высокого уровня, в том числе с несколькими высшими образованиями, со знанием иностранных языков, но мы не можем платить им зарплату, которую бы они получали на светской работе, – потому, что средств не хватает», – констатировал Патриарх Кирилл.

«Тем не менее по милости Божией многое удается делать, хотя в плане строительства новых храмов в Москве у нас непростая ситуация. Часть финансирования этой программы идет из той части центрального церковного бюджета, который формируется за счет отчислений приходов и ставропигиальных монастырей, что создает дополнительную нагрузку», - добавил он.

«Поэтому призываю вас, братья, помнить о том, что, внося деньги в общецерковный бюджет, вы поддерживаете не только функционирование Московской Патриархии, всех синодальных учреждений, но и значительную часть духовных учебных заведений, а если говорить о Москве, то и программу строительства новых храмов», – обратился к участникам Епархиального собрания Предстоятель РПЦ.

«Дай нам Бог со всем этим справиться. Верю, что Господь нас не оставит даже в это непростое время, когда сокращается объем пожертвований со стороны наших благотворителей. Хотел бы поблагодарить настоятелей, все приходы за поддержку общецерковного бюджета и еще раз сказать: без вашего вклада мы бы не могли осуществлять очень многое в общецерковном масштабе», – заключил Патриарх Кирилл.