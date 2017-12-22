Синод УПЦ поручил обеспечить необходимое количество священников для опеки военнослужащих в зоне АТО
12:33, 22 декабря 2017Православие
1026
Синод УПЦ принял отдельное решение о духовно-пастырской опеке военных и их семей / news.church.ua
Во время очередного заседания 21 декабря Священный Синод УПЦ принял решение о духовно-пастырской опеке военнослужащих, находящихся в зоне АТО, участников боевых действий и их семей (Журнал №50). Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.
Синодальному отделу УПЦ по взаимодействию с Вооруженными Силами и другими военными формированиями Украины было поручено обеспечить необходимое количество священнослужителей Украинской Православной Церкви для духовно-пастырской опеки военнослужащих, находящихся в зоне АТО.
А также продолжить сотрудничество с епархиями Украинской Православной Церкви для духовно-пастырской опеки военнослужащих, участников боевых действий и их семей.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter