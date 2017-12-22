Подготовка богослужебных текстов новопрославленным святым должна быть общецерковным делом – Священный Синод УПЦ

12:23, 22 декабря 2017
Православие
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Создание богослужебных текстов новопрославленным святым должно быть общецерковным делом – Священный Синод / news.church.ua

Во время заседания 21 декабря Священный Синод УПЦ принял решение об упорядочении существующих и подготовки новых богослужебных текстов в честь новопрославленных святых и святынь Украинской Православной Церкви (журнал №57). Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Литургической комиссии при Священном Синоде Украинской Православной Церкви во взаимодействии с епархиальными Преосвященными УПЦ поручено упорядочить существующие богослужебные тексты в честь новопрославленных святых и святынь, которым установлены особые празднования в Украинской Православной Церкви, и наладить процесс по подготовке новых текстов служб.

Синод призвал епархиальных Преосвященных Украинской Православной Церкви приобщиться к данной инициативе.

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