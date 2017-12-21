Синод УПЦ прославил пять икон Богородицы и одну местночтимую святую
Священный Синод Украинской Православной Церкви 21 декабря принял ряд решений относительно прославления местночтимых святынь разных епархий УПЦ и подвижницы благочестия. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.
В частности, Синод благословил прославить:
— икону Божьей Матери «Не рыдай Мене, Мати», что находится в Екатерининском соборе Херсона;
— Луганскую икону Божьей Матери, которая находится в Петро-Павловском кафедральном соборе Луганска;
— Мохнатинскую икону Божьей Матери, которая находится в с. Мохнатин Черниговского района Черниговской области;
— икону Божьей Матери «О, Всепетая Мати», что находится в Благовещенском мужском монастыре г. Нежин;
— икону Божией Матери «Непроходимая Врата», что находится в Свято-Сергиевском монастыре Горловской епархии (с. Сергеевка Славянского района Донецкой области);
— в лице местночтимых святых в пределах Нежинской епархии Пелагию Горленко;
Также были установлены даты празднования для чествования новопрославленных святынь в церковном календаре:
— Икона Божией Матери «Не рыдай Мене, Мати» и Мохнатинская икона Божьей Матери — в 10-ю пятницу после Пасхи;
— Луганская икона Божьей Матери — 31 мая / 13 июня (старый / новый стиль);
— икона Божьей Матери «О, Всепетая Мати» Нежинской епархии УПЦ — 6/19 октября (старый / новый стиль)
— икона Божией Матери «Непроходимая Врата» Горловской епархии — во вторник после праздника Пятидесятницы;
— праведная Пелагия Горленко — 8/21 октября (старый / новый стиль).
Касательно новопрославленной святой Священный Синод УПЦ принял решение утвердить ее иконописное изображение, представленные проекты тропаря, кондака, молитвы, а также ее останки считать святыми мощами.