Синод УПЦ прославил пять икон Богородицы и одну местночтимую святую

Священный Синод Украинской Православной Церкви 21 декабря принял ряд решений относительно прославления местночтимых святынь разных епархий УПЦ и подвижницы благочестия. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В частности, Синод благословил прославить:

— икону Божьей Матери «Не рыдай Мене, Мати», что находится в Екатерининском соборе Херсона;

— Луганскую икону Божьей Матери, которая находится в Петро-Павловском кафедральном соборе Луганска;

— Мохнатинскую икону Божьей Матери, которая находится в с. Мохнатин Черниговского района Черниговской области;

— икону Божьей Матери «О, Всепетая Мати», что находится в Благовещенском мужском монастыре г. Нежин;

— икону Божией Матери «Непроходимая Врата», что находится в Свято-Сергиевском монастыре Горловской епархии (с. Сергеевка Славянского района Донецкой области);

— в лице местночтимых святых в пределах Нежинской епархии Пелагию Горленко;

Также были установлены даты празднования для чествования новопрославленных святынь в церковном календаре:

— Икона Божией Матери «Не рыдай Мене, Мати» и Мохнатинская икона Божьей Матери — в 10-ю пятницу после Пасхи;

— Луганская икона Божьей Матери — 31 мая / 13 июня (старый / новый стиль);

— икона Божьей Матери «О, Всепетая Мати» Нежинской епархии УПЦ — 6/19 октября (старый / новый стиль)

— икона Божией Матери «Непроходимая Врата» Горловской епархии — во вторник после праздника Пятидесятницы;

— праведная Пелагия Горленко — 8/21 октября (старый / новый стиль).

Касательно новопрославленной святой Священный Синод УПЦ принял решение утвердить ее иконописное изображение, представленные проекты тропаря, кондака, молитвы, а также ее останки считать святыми мощами.