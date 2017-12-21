Синод УПЦ заявил о готовности к диалогу с УПЦ КП ради преодоления раскола в украинском Православии

Во время заседания 21 декабря Священный Синод УПЦ выразил готовность к ведению переговоров с теми, кто находится вне единства с Украинской Православной Церковью (Журнал №25), сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Рассмотрев решение Архиерейского Собора Русской Православной Церкви, который состоялся в Москве 29 ноября - 2 декабря 2017 года, архиереи УПЦ подтвердили готовность к ведению переговоров с теми, кто находится вне единства с Украинской Православной Церковью для преодоления раскола в украинском Православии и восстановления церковного общения.

Как сообщалось, 30 ноября, в ответ на письмо от главы УПЦ КП Филарета (Денисенко), Архиерейский Собор РПЦ благословил создание комиссии для переговоров по преодолению церковного раскола в Украине.