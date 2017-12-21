В УПЦ создадут четыре новых монастыря - решение Синода

Священный Синод УПЦ 21 декабря принял решение о создании новых монастырей и утверждении их уставов в разных епархиях Украинской Православной Церкви. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Всего решением Священного Синода (Журналы №№36-39) создано три женских и один мужской монастырь в Бориспольской, Днепропетровской, Горловской и Черновицко-Буковинской епархиях Украинской Православной Церкви.

По благословению Священного Синода в с. Зазимье Броварского района Киевской области (Бориспольская епархия) образован женский монастырь в честь преподобномученицы великой княгини Елисаветы.

В Днепропетровской епархии основан Свято-Духовский мужской монастырь (г. Днепр, поселок Краснополье). На должности наместника утвержден архимандрит Иероним (Ермоленко).

На месте Свято-Покровского скита Свято-Сергиевского женского монастыря (г. Лиман Донецкой области) образован Свято-Покровский женский монастырь Горловской епархии. Настоятельницей в сане игуменьи станет монахиня Иона (Федорова).

Еще одна женская обитель образована на месте скита в честь блаженной Ксении Петербургской при Свято-Вознесенском Банченском монастыре (с. Молница Герцаевского района Черновицкой области). Настоятельницей женского монастыря в честь блаженной Ксении Петербургской Черновицко-Буковинской епархии Украинской Православной Церкви будет монахиня Феодора (Игнат).