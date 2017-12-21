Новый ректор Киевской духовной академии и семинарии - архимандрит Сильвестр (Стойчев) - решение Синода УПЦ

Священный Синод Украинской Православной Церкви, заседание которого состоялось 21 декабря, заслушал рапорт митрополита Бориспольского и Броварского Антония и принял решение о назначении архимандрита Сильвестра (Стойчева) ректором Киевской духовной академии и семинарии, избрав его епископом Белогородским, викарием Киевской Митрополии.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Архимандрит Сильвестр (в миру Стойчев Александр Николаевич) родился 30 мая 1980 г. в Одессе в семье рабочих.

В 1986-1997 гг. учился в средней школе № 125.

В 1998 г. поступил и в 2002 окончил Одесскую Духовную Семинарию.

В 2005 г. поступил в Московскую Духовную Академию.

В 2006-2007 гг. преподавал ряд богословских дисциплин на факультете психологии Российского Православного Университета имени Святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова.

После окончания МДА принят на работу в Киевскую духовную академию и семинарию.

2 апреля 2009 года ректором Кдаис архиепископом Бориспольским Антонием пострижен в монашество с именем Сильвестр (в честь свт. Сильвестра, еп. Римского).

11 апреля 2009 года Предстоятелем УПЦ Блаженнейшим Митрополитом Киевским и Всея Украины Владимиром рукоположен в сан иеродиакона.

21 мая 2009 года ректором КДАиС Высокопреосвященнейшим Антонием рукоположен в сан иеромонаха.

В день Пятидесятницы 2009 года награжден наперсным крестом.

13 декабря 2009 года — возведен в сан игумена.

26 апреля 2010 года защитил кандидатскую диссертацию «Религиозно-философские взгляды Н. М. Тареева» (научный руководитель проф. Н.К Гаврюшин).

1 мая 2013 года возведен в сан архимандрита.

До сих пор занимал должность проректора по учебно-методической работе в Киевских духовных школах, вел преподавательскую работу в звании профессора и активную просветительскую деятельность.

21 декабря 2017 года Священным Синодом УПЦ (Журнал №41) архимандрит Сильвестр (Стойчев) избран епископом Белогородским, викарием Киевской Митрополии, а также назначен на должность ректора Киевской духовной академии и семинарии. Место наречения и хиротонии во епископа будет определено Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием.