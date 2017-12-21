Священный Синод УПЦ призвал усилить молитвы о скорейшем освобождения всех военных из плена

Священный Синод 21 декабря принял решение об участии Украинской Православной Церкви в процессе освобождения военных, оказавшихся в плену в результате боевых действий на Донбассе и призвал всю полноту Церкви к молитве (Журнал №27), сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Синодом были одобрены миротворческие инициативы Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, направленные на освобождение военных из плена. Архипастыри Украинской Православной Церкви также выразили благодарность Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу за внимание к просьбам, которые поступают в его адрес, от родных и близких украинских военнопленных, а также за действенные усилия по их освобождению из плена.

Священный Синод УПЦ призвал епископат, духовенство, монашество и верующих Украинской Православной Церкви усилить молитвы о скорейшем освобождении всех военных из плена и возвращения их в родные дома.

Справка:

В ответ на многочисленные обращения родных и близких украинских военных, которые находятся в плену на территории Донбасса, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий неоднократно обращался к представителям власти с просьбой принять необходимые меры для обмена военнопленными. С 2014 года усилиями духовенства Украинской Православной Церкви были освобождены из плена 15 украинских военнослужащих. Благодаря поддержке инициатив Блаженнейшего Митрополита Онуфрия со стороны Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 18 декабря 2016 года из плена на подконтрольную Украине территорию был возвращен украинский военный Тарас Колодий. Однако в течение 2017 года процесс освобождения военнопленных приостановился. 15 ноября 2017 года, по просьбе Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, Святейший Патриарх Кирилл обратился к Президенту Российской Федерации с просьбой оказать содействие скорейшей реализации обмена военнопленными по принципу «всех на всех». После этого в открытых источниках появилась информация о том, что такой обмен должен состояться к грядущему празднику Рождества Христова.

Кроме этого, гуманитарная миссия Украинской Православной Церкви неоднократно доставляла адресные гуманитарные грузы с одеждой, продуктами питания и лекарствами для украинских военных, которые находятся в плену в Донецкой области. Усилиями миссии было налажено коммуникацию между военными и их родными, а также предоставлена ​​возможность клирикам нашей Церкви для духовной поддержки и совершения церковных таинств над военнопленными в местах их содержания.