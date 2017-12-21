В РПЦ подвели итоги года в миротворческой деятельности Церкви

В Русской Православной Церкви подвели итоги миротворческой деятельности в 2017-м году.

По этой теме выступил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

«С болью в сердце мы наблюдаем за геноцидом христианского населения на Ближнем Востоке и в ряде стран Африки. В 2017 году Россию вновь посетил Святейший Патриарх Коптский Тавадрос II. Верующие Коптской Церкви в Египте подвергаются насилию, они становятся жертвами терактов», - сказал Предстоятель РПЦ.

«В этом году состоялась моя встреча с министром вакуфов Сирийской Арабской Республики Мухаммадом Абд ас-Саттаром Саидом, в ходе которой я поблагодарил его за защиту христианского меньшинства в Сирии. Вопросы защиты христианского населения Ближнего Востока обсуждались также на моих встречах с Архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби (по ее итогам было подписано совместное заявление о гонениях на христиан в странах Ближнего Востока и Африки), с Блаженнейшими Патриархами Александрийским Феодором II, Антиохийским Иоанном Х, Иерусалимским Феофилом III и другими Предстоятелями Поместных Православных Церквей», - отметил Патриарх Кирилл.

«Миротворческая миссия Русской Православной Церкви в уходящем году была связана, в том числе, с продолжающимися попытками урегулировать конфликты, порожденные противостоянием в Нагорном Карабахе. 8 сентября в Даниловом монастыре состоялась моя встреча с председателем Управления мусульман Кавказа шейх-уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде и Верховным Патриархом и Католикосом всех армян Гарегином II. Мы обсудили тему возможного влияния религиозных лидеров на мирное разрешение конфликта и обратились к враждующим с особым посланием. В ответ на поступающую информацию об осквернении святынь с той или другой стороны конфликта мы также призвали обеспечивать неприкосновенность религиозных памятников и уважительное отношение к ним», - рассказал глава РПЦ.