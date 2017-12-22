В Верховной Раде возобновил работу Свято-Владимирский храм УПЦ
06:07, 22 декабря 2017Православие
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Свято-Володимирский храм возобновил свою работу / ar.volyn.ua
В помещении комитетов Верховной Рады украины возобновил работу Свято-Владимирский храм Украинской Православной Церкви. В храме проводятся богослужения и размещен график богослужений, сообщает Волинское агенство расследований.
Богослужение проводят представители Синодального отдела по делам пастырской опеки пенитенциарной системы УПЦ.
На протяжении нескольких месяцев этого года помещение храма было опечатано, а спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявлял, что «существование в здании парламента церкви УПЦ не соответствует законодательству».
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