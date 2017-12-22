В Верховной Раде возобновил работу Свято-Владимирский храм УПЦ

В помещении комитетов Верховной Рады украины возобновил работу Свято-Владимирский храм Украинской Православной Церкви. В храме проводятся богослужения и размещен график богослужений, сообщает Волинское агенство расследований.

Богослужение проводят представители Синодального отдела по делам пастырской опеки пенитенциарной системы УПЦ.

На протяжении нескольких месяцев этого года помещение храма было опечатано, а спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявлял, что «существование в здании парламента церкви УПЦ не соответствует законодательству».