В Верховной Раде возобновил работу Свято-Владимирский храм УПЦ

06:07, 22 декабря 2017
Православие
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Праздник-Володимирский храм возобновил свою работу / ar.volyn.ua

В помещении комитетов Верховной Рады украины возобновил работу Свято-Владимирский храм Украинской Православной Церкви. В храме проводятся богослужения и размещен график богослужений, сообщает Волинское агенство расследований.

Богослужение проводят представители Синодального отдела по делам пастырской опеки пенитенциарной системы УПЦ.

На протяжении нескольких месяцев этого года помещение храма было опечатано, а спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявлял, что «существование в здании парламента церкви УПЦ не соответствует законодательству».

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