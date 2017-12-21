Вышла в свет новая книга об апостоле Павле на основе книги Деяний и посланий святого

Вышла в свет книга «Апостол Павел. Биография».

Как сообщает сайт Митрополии Татарстана, данный труд глава ОВЦС РПЦ митрополит Иларион создал на основе книги Деяний апостольских и собственных посланий святого Павла, а также других исторических источников.

Книга отвечает на вопросы: В чем значение этого апостола? Почему ​Христос избрал его для проповеди язычникам? Почему ​именно ​Павлу было суждено сыграть столь значительную роль в становлении христианства?

Книга выпущена издательством Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия ​совместно с Издательским домом ​«Познание»​ и Церковно-научным центром​ ​​«​Православная энциклопедия»​.