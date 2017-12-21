Вышла в свет новая книга об апостоле Павле на основе книги Деяний и посланий святого
17:11, 21 декабря 2017Православие
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Вышла в свет книга «Апостол Павел. Биография».
Как сообщает сайт Митрополии Татарстана, данный труд глава ОВЦС РПЦ митрополит Иларион создал на основе книги Деяний апостольских и собственных посланий святого Павла, а также других исторических источников.
Книга отвечает на вопросы: В чем значение этого апостола? Почему Христос избрал его для проповеди язычникам? Почему именно Павлу было суждено сыграть столь значительную роль в становлении христианства?
Книга выпущена издательством Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия совместно с Издательским домом «Познание» и Церковно-научным центром «Православная энциклопедия».
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