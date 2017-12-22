Тысячи львовян поклонились деснице великомученика Димитрия Солунского

Тысячи львовян и жителей галицких земель поклонились нетленным мощам великомученика Димитрия Солунского во время пребывания святыни во Львовской епархии Украинской Православной Церкви, сообщает Православная жизнь со ссылкой на Upc.lviv.ua.

Ковчег с десницей мощей святого Димитрия находился в пределах епархии с 15 по 20 декабря 2017 года. В сопровождении делегации духовенства Элладской Православной Церкви во главе с митрополитом Верийским, Наусским и Кампанийским Пантелеимоном, святыня посетила Георгиевский кафедральный собор Львова, Спасо-Преображенский женский монастырь Львова, Свято-Троицкий храм Львова, Успенский храм Великие Мосты, а также побывала в древнем Святогорском Зимненском монастыре.

Везде перед ковчегом совершались богослужения и молебны, возносились молитвы об Украине и украинском народе.

В последний день пребывания святыни архиепископ Львовский и Галицкий Филарет поблагодарил митрополита Пантелеимона за возможность принимать мощи святого Димитрия Солунского на галицкой земле.