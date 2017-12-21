В Тбилиси прошла конференция, посвященная юбилею интронизации Илии II

В зале собраний имени святого царя Давида Агмашенебели Грузинского Патриаршего университета святого Андрея Первозванного 20 декабря состоялась совместная научная конференция с участием представителей профессорско-преподавательского состава учебного заведения и духовенства Братства Светицховели, сообщает "Благовест-инфо" со ссылкой на sangu.edu.ge.

Этот форум был посвящён предстоящему 25 декабря 85-летнему юбилею и 40-летию интронизации Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II.

Открыл конференцию вступительным словом ректор Грузинского православного университета профессор Серго Вардосанидзе. Он напомнил собравшимся о напряжённом сюжете, развернувшемся в ноябре-декабре 1977 года в связи с выборами предстоятеля грузинского патриаршего престола. Пафос выступления профессора поддержали и детально рассказали о событиях 40-летней давности алтарник Католикоса-Патриарха Илии II в 1970-е-1980-е годы, ныне протоиерей Реваз Сихарулидзе, и ещё один «свидетель борьбы за патриарший престол» – ныне заместитель настоятеля мцхетского кафедрального собора Светицховели архимандрит Серафим (Чедия).

О неоценимом вкладе в возрождение и расцвет православия в Грузии, внесённом Католикосом-Патриархом Илией II, говорили в своих докладах-сообщениях профессор Грузинского университета Андрея Первозванного Тариэл Путкарадзе, священнослужители храма Светицховели, архимандрит Илья (Кавсадзе), протоиерей Пётр (Кварацхелия), священномонах Иоанн (Кобаидзе), монах Фаворского мужского монастыря Иоанн (Цухишвили).

Итоги конференции подвели архимандрит Серафим и профессор Серго Вардосанидзе. Участникам конференции были подарены диски с копиями документального фильма об избрании Илии II на престол Главы Грузинской Церкви и живописных работ Католикоса-Патриарха Илии II.