В Киево-Печерской лавре состоится Всеукраинский фестиваль колядок и щедривок

Традиционно 12 января в период Рождественских праздников состоится VII Всеукраинский фестиваль колядок и щедривок «Рождественские перезвоны». Об этом сообщается на сайте обители.

Мероприятие будет проходить по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и под патронатом Наместника Киево-Печерской обители митрополита Павла, по инициативе руководителя отдела информации и связей с общественностью архимандрита Илариона в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских.

В концерте будет принимать участие Народная артистка Украины Нина Матвиенко.

В фестивале примут участие: хор храма в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник», детский хор «Ласточка», академический городской камерных хор «Винница», детский театр песни «Ладошка», хор Киевских духовных школ, детско-молодежный хор Спасо-Преображенского кафедрального собора города Винницы, академический хор «Анима» Национального университета культуры и искусств.

Начало концерта 12 января 2018 года в 17.00, вход свободный.