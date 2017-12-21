Патриарх Кирилл призвал православных усилить молитвы о мире в Украине в Церкви и дома

Патриарх Кирилл призвал священнослужителей и всех православных верующих усилить молитвы о мире в Украине. Об этом сообщают "РИА Новости".

"К большому сожалению, по-прежнему нуждаются в поддержке и защите и наши православные братья в соседней и столь близкой нам Украине. Каноническая православная церковь там претерпевает нелегкие времена. Этой теме тоже были посвящены многие мои встречи в 2017 году.

Прошу вас, дорогие владыки и отцы, с усердием возносить на каждой Божественной литургии молитву о мире в Украине и призывать к прошению о том же и в домашнем молитвенном правиле ваших прихожан", – сказал Патриарх.