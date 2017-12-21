Харьковская епархия УПЦ передала гуманитарную помощь военному госпиталю

По благословению епископа Боголепа, 20 декабря председатель Епархиального военного отдела протоиерей Александр Шнякин принял участие в мирной миссии в зону АТО. Об этом сообщает Информационно-Просветительский отдел УПЦ.

Совместно с настоятелем столичного храма Всех святых воинов протоиереем Вячеславом Яковенко планируется посетить города Кременное и Счастья, где расположены интернаты для детей с ограниченными возможностями и легочными заболеваниями.

Для детей были закуплены продукты питания и обувь.

Ко дню святого Николая Харьковская епархия передала гуманитарную помощь для Харьковского городского госпиталя на общую сумму около полумиллиона гривен.

Одежда, медикаменты и больничное оборудования для военных врачей передал лично митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий. Архиерей отметил, что Церковь никогда не останется в стороне и всегда будет помогать воинам и больным.

На днях клирик Старовыжевского благочиния Владимир-Волынской епархии протоиерей Игорь Тимощук получил государственную награду.

Священник был удостоен награды за духовную опеку и благотворительную помощь для украинских военнослужащих из родного ему Полесья.