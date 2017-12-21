В Киево-Печерской лавре архиереи УПЦ помолились перед началом работы Священного Синода

Перед началом заседания Священного Синода Украинской Православной Церкви, в Аннозачатьевском храме Свято-Успенской Киево-Печерской лавры 21 декабря митрополит Марк совершил Божественную литургию, за которой молились члены Священного Синода, а также представители епископата Украинской Православной Церкви. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Сегодня состоится последнее в 2017 году заседания Священного Синода УПЦ, во время которого будут заслушаны отчеты Синодальных учреждений Украинской Православной Церкви.

Напомним, предыдущее заседание состоялось 26 июля этого года.