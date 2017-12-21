В Киево-Печерской лавре архиереи УПЦ помолились перед началом работы Священного Синода
09:47, 21 декабря 2017Православие
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Аннозачатьевский храм / churchs.kiev.ua/
Перед началом заседания Священного Синода Украинской Православной Церкви, в Аннозачатьевском храме Свято-Успенской Киево-Печерской лавры 21 декабря митрополит Марк совершил Божественную литургию, за которой молились члены Священного Синода, а также представители епископата Украинской Православной Церкви. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.
Сегодня состоится последнее в 2017 году заседания Священного Синода УПЦ, во время которого будут заслушаны отчеты Синодальных учреждений Украинской Православной Церкви.
Напомним, предыдущее заседание состоялось 26 июля этого года.
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