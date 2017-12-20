Митрополит Иларион (Алфеев) рассказал о судьбе диалога с УПЦ КП

Комиссия по переговорам с УПЦ Киевского Патриархата по преодолению церковного раскола в Украине, созданная Архиерейским Собором РПЦ, готова к диалогу, но начнется ли диалог и как он пойдет, будет зависеть от второй стороны.

Об этом сказал председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Иларион (Алфеев) в интервью, размещенном на mospat.ru.

"Когда мы получили информацию от бывшего митрополита Киевского Филарета него через его представителей в Америке: почему-то такой был избран путь — через Америку, что он хочет обратиться с письмом к Архиерейскому Собору, мы, конечно, были удивлены, потому что этого не ожидали. Но он присылал своих представителей дважды в Москву, я с ними встречался, сначала с одной группой, потом с другой группой. Вторая группа привезла письмо, в котором он действительно обратился к Патриарху и к Архиерейскому Собору. Причем он обратился не как патриарх Киевский и всея Руси-Украины, а просто подписал письмо: "ваш собрат Филарет", - отметил митрополит Иларион.

Также церковный иерарх отметил, что "письмо было не на бланке и содержало просьбу о прощении".

"Он буквально говорил: "я прошу прощения за все, чем согрешил словом, делом и помышлением, и всех прощаю". И это письмо, поскольку оно было адресовано всему епископату Русской Церкви, было зачитано на Соборе, и Собор откликнулся на него тем, что создал комиссию для ведения дальнейших переговоров с той структурой, которую он возглавляет", - напомнил митрополит Иларион.

"Возможно, с его стороны были какие-то иные ожидания, потому что на следующее утро он провел в Киеве пресс-конференцию, на которой по сути дезавуировал все, что было сказано в этом письме. Но мы посчитали неправильным как-либо реагировать на эту пресс-конференцию, потому что мы реагировали на письмо, а письмо было послано, было зачитано. Более того, мы не предполагали его публиковать, но они сами его опубликовали. Пресс-секретарь этой структуры, которую возглавляет бывший митрополит Филарет, опубликовал это письмо на свой странице в Facebook, то есть каждый желающий может ознакомиться с содержанием этого письма. Поэтому мы на письмо отреагировали: мы создали комиссию по диалогу. Комиссия готова к диалогу, но начнется ли этот диалог и как он пойдет, будет зависеть от той стороны", - отметил глава комиссии по переговорам с УПЦ КП.