Вышла книга о преподобном Серафиме, прославленном в Соборе Глинских святых

Вышла в свет книга «Сердцем моим страдаю о Вас…» Зиновия и Николая Чесноковых, посвященная священноисповеднику схиархимандриту Серафиму (Романцову; 1885-1976 гг.), прославленному в Соборе Глинских святых.

Предисловие к книге написал протоиерей Александр Чесноков, который в течение 13 лет был келейником у старца Зиновия, сообщает patriarchia.ru.

Старец долгие годы жил в горах Абхазии, образовал монашеские общины в Цебельде, Азанте, Амткеле, Двуречье, Псху и других местах, а впоследствии стал духовником Сухумского кафедрального собора.

Книга рассказывает о жизни и подвигах преподобного Серафима (Романцова), к которому за духовным советом приезжали сотни тысяч людей со всего мира, и содержит душеполезные наставления из писем старца.