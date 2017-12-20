Прихожане УПЦ собрали деньги на возобновление двух храмов

Прихожане и меценаты Украинской Православной Церкви собрали деньги на возобновление двух церквей в рамках благотворительной программы «40 храмов», и готовятся в ближайшее время возобновить еще три церкви в разных регионах Украины. Об этом сообщается на сайте благотворительного фонда «Фавор».

«Из общего количества захваченных храмов, а их больше 40, с Божией помощью, мы смогли пока помочь в двух случаях – общинам села Катериновка Тернопольской области и села Грибовица Волынской области.

Самым не столько значимым, сколько сложным, был первый проект – село Катериновка. Мы многого не знали, многого не понимали, со многим столкнулись впервые. Но с Божией помощью все удалось преодолеть, и сейчас в Катериновке и в Грибовице стоят православные храмы», - рассказал член попечительского совета БФ «Фавор» Артемий Аксенов.

Руководитель фонда также рассказал о сборе средств на возобновление храмов, которые должны быть окончены в ближайшее время.

"В процессе три проекта. Это сбор помощи для пострадавших общины села Котюжины Тернопольской области, села Ходосы Ровенской области и села Девички Киевской области. На очереди, то есть в процессе разработки, еще 14 проектов, за каждым из которых стоят живые люди, общины, в конечном итоге стоит вся наша Церковь.

В первую очередь мы помогаем с приобретением строительных материалов. Потом, конечно, стараемся помочь с покупкой церковной утвари, необходимой для начала богослужений. Но кроме того, хочу подчеркнуть, нам нужна самая различная помощь – и юридическая, и организационная, и моральная, и психологическая", - отметил Аксенов.

По словам руководителя фонда, в первую очередь на возобновление храмов жертвуют обычные прихожане УПЦ, которые перечисляют деньги через систему электронных платежей.

«Суммы жертвуют самые разные. Чаще всего, конечно, небольшие, как кому Господь на сердце положит. Но есть и довольно крупные поступления. Одно из украинских предприятий за один раз пожертвовало сразу на два проекта 170 тыс. грн. Мы радуемся таким поступкам и помним, что в делах милосердия действует не обычная логика», - рассказал Аксенов.