В Австрии построят первый греческий православный монастырь

Митрополит Австрийский Арсений (Константинопольский Патриархат) объявил о том, что в Австрии начинается строительство первого греческого православного монастыря – уже получены все документы, согласующие его возведение. Об этом сообщает "Седмица" со ссылкой на французский православный сайт Оrthodoxie.com.

Новая православная обитель будет посвящена Покрову Пресвятой Богородицы. Монастырь будет возведен в регионе Бургенланд, на востоке страны, недалеко от границы с Венгрией.

Православие в настоящее время является вторым по численности приверженцев религиозным вероисповеданием в Австрии (после католицизма) – в стране начитывается примерно 500 000 православных верующих.

В Австрии присутствуют семь православных юрисдикций: Константинопольский Патриархат, Антиохийская Православная Церковь, Русская Православная Церковь, Сербская Православная Церковь, Грузинский и Румынский Патриархаты, Болгарская Православная Церковь, иерархи которых составляют Ассамблею православных епископов Австрии под председательством митрополита Арсения.