Митрополит Онуфрий напомнил, что святитель Николай был против искажения в вопросах веры (видео)

В своей проповеди в день памяти святителя Николая, Блаженнейший Митрополит Онуфрий призвал всех христиан, следуя примеру святого, помогать всем людям, независимо от их вероисповедания, но при этом ревностно сохранять чистоту своей Православной веры. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Сегодня Святая Церковь прославляет одного из самых великих угодников Божиих, который прославился своей святой жизнью на земле. Он долго и хорошо управлял своей паствой, защищал людей от неправедных судей, помогал выходить из крайней нищеты. Сподобившись вечной жизни на Небе, он сегодня стоит у Престола Божьего, молясь за всех нас грешных, — сказал Предстоятель. — Это великолепный святой, который жил на заре христианской эры, но оставив этот земной мир, он продолжает совершать благодеяния для тех, кто обращается к нему с просьбами».

Архипастырь, отметил, что угодника Божьего почитают не только в Православной Церкви, но и в других конфессиях и даже язычники. Он рассказал историю об одном миссионере, проповедовавшем Христа на Дальнем Востоке.

«Когда я жил в Троице-Сергиевой Лавре, то познакомился с одним архиереем, который раньше был миссионером на Дальнем Востоке. Он много лет там трудился между разными племенами язычников…, просто жил вместе с ними. Но о Христе проповедовать старался очень осторожно. Однажды он пошел в море с этими людьми ловить рыбу. Поднялась буря, они забежали в комнатку, в которой было много разных статуэток. Архиерей среди них увидел святителя Николая. И он спрашивает: «А что это за статуэтки у вас тут?». «Это наши боги, к которым мы обращаемся», — услышал в ответ. «А это кто такой?», — спросил владыка, указывая на статуэтку святителя. «Вы что не знаете, это Николай — он большего всего помогает нам», — говорят. И с этого момента миссионер начал свою проповедь о Христе».

Его Блаженство также рассказал о женщине мусульманке, которая делилась своими историями чудесной помощи Святителя Николая.

«Никогда человек не идет к пустому колодцу, но идут туда, где есть вода. И если человек не получит ответа на свою молитву, на свое прошение, то он раз, второй раз попросит и больше не будет обращаться. А святитель Николай помогает всем, кто нему обращается за помощью, — подчеркнул Блаженнейший владыка и продолжил. — Святитель Николай является ярким прообразом Христа. Потому, что Бог, Спаситель наш посылает благодеяния и праведным, и неправедным».

При этом Митрополит Онуфрий напомнил, что, не смотря на такое милосердие святителя, в вопросах веры он был непреклонен.

«Он четко отстаивал чистоту веры», — подчеркнул Первосвятитель и рассказал как святитель Николай обличил Ария на Первом Вселенском Соборе и даже ударил его по щеке за то, что тот оскорблял Бога своей ересью.

«Поэтому мы всегда должны помнить, что делать добрые дела, мы должны всем тем, кто нуждается в этом. Конечно, в первую очередь своим по вере, потом любому человеку. Но делая добро, мы не соглашаемся с их ошибками в вере. Это разные вещи. Возможно, люди думают, что сделал добро какому-то безбожнику, значит, согласился с ним. Это не так, мы делаем добро для того, чтоб он понял, что Бог милостив и чтоб он познал Истину и обратился с покаянием», — сказал Предстоятель.

«Пусть молитвами святителя Николая, Господь помогает нам, дорогие братья и сестры, чтобы мы свои силы и таланты, дарованные Богом, употребляли на то, чтобы делать добро. Но чтобы мы хранили чистоту святой Православной веры, которая человека ведет к той жизни, которая называется Царство Небесное», — заключил он.