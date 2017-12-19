Военный капеллан из Луцка стал "Героем года"
18:00, 19 декабря 2017Православие
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Капеллан Александр Вронский стал Героем года / Волинь24
Священник Александр Вронский отмечен в одной из номинаций конкурса "Люди года – 2017. Волынь" в рамках общенациональной программы «Люди ХХІ века». Сообщается на официальном сайте Волынской епархии Украинской Православной Церкви.
Настоятель прихода Преподобного Иова Почаевского, который находится в областном центре, и военный пастырь получил награду «Герой года» за постоянную духовную опеку над защитниками Украины и волонтерскую деятельность.
В начале церемонии, которая проходила в Волынском академическом облмуздрамтеатре им. Т. Шевченко, главный военный капеллан епархии протоиерей Михаил Бучак произнес молитву за живых и погибших героев.
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