Военный капеллан из Луцка стал "Героем года"

Священник Александр Вронский отмечен в одной из номинаций конкурса "Люди года – 2017. Волынь" в рамках общенациональной программы «Люди ХХІ века». Сообщается на официальном сайте Волынской епархии Украинской Православной Церкви.

Настоятель прихода Преподобного Иова Почаевского, который находится в областном центре, и военный пастырь получил награду «Герой года» за постоянную духовную опеку над защитниками Украины и волонтерскую деятельность.

В начале церемонии, которая проходила в Волынском академическом облмуздрамтеатре им. Т. Шевченко, главный военный капеллан епархии протоиерей Михаил Бучак произнес молитву за живых и погибших героев.