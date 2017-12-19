Предстоятель УПЦ возглавил празднование дня памяти святителя Николая в Покровском монастыре столицы

В день памяти святителя Николая Чудотворца, 19 декабря, Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил Божественную литургию по случаю престольного праздника в Свято-Николаевском соборе Покровского женского монастыря столицы. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Ему сослужили председатель Отдела внешних церковных связей УПЦ митрополит Луганский и Алчевский Митрофан, епископ Фастовский Дамиан, а также духовенство монастыря и гости в священном сане.

Во время богослужения была вознесена сугубая молитва о мире в Украине.

За Литургией было совершено две хиротонии в священный сан студентов 4 класса Киевской духовной семинарии.

В конце богослужения Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил молебен перед иконой святителя Николая, после чего поздравил сестер обители и паству с престольным праздником и благословил всех.

Накануне Предстоятель возглавил всенощное бдение в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.