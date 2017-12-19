Вышел новый фильм о святителе Николае Чудотворце, съемки которого проходили в трех странах (видео)

Новый документальный фильм о великом святом Николае Чудотворце доступен для онлайн-просмотра.

Съемки фильма, входящего в документальный цикл «Праздники», проходили в Бари (Италия), в Мирах (Турция) и в Можайске (Россия).

В картине показаны Миры Ликийские, где святой Николай Чудотворец был епископом, Бари, где покоятся его мощи, а также Бейт-Джала – местечко, где, по преданию, святитель жил несколько лет, когда совершал паломничество в Святую Землю.

Также фильм рассказывает о Никольских храмах Москвы, о Великорецком крестном ходе, об иконе «Никола Зарайский» и о Николо-Угрешском монастыре.

В фильме также приводятся свидетельства разных людей о чудесах, произошедших по молитвам к святителю Николаю Чудотворцу.