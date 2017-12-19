Патриарх Кирилл в день Николая Чудотворца призвал православных помочь "всем во узах темничных находящимся"

Патриарх московский и всея Руси Кирилл в день святителя Николая Чудотворца призвал помочь "всем во узах темничных находящимся".

Об этом говорится в его обращении, текст которого размещен на patriarchia.ru.

"В последние годы установилась добрая традиция в день памяти святителя и чудотворца Николая, архиепископа Мирликийского, проводить в Первопрестольном граде Москве благотворительную акцию «День милосердия и сострадания ко всем во узах темничных находящимся» и совершать молебен о заключенных", - говорится в сообщении.

"Церковь всегда уделяла особое внимание людям, пребывающим в местах лишения свободы. Тюремное заключение — это тяжелейшее испытание для человека: он чувствует себя отверженным обществом, оставшимся один на один со своей бедой, стоящим у края бездны отчаяния и озлобления. Лишение свободы не только побуждает находящегося во узах пересмотреть жизненные ориентиры и цели, но и часто способно помочь обрести веру и понять, что единственно правильным и спасительным путем является путь следования за Христом, путь исполнения Его заповедей", - говорит Патриарх Кирилл.

"Если у человека нет возможности посещать узников или ему нечего пожертвовать им, это не значит, что он не может молиться, просить Господа о вразумлении и помиловании пребывающих в темнице", - призвал Предстоятель РПЦ.